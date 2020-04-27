    27 апреля 2020, 15:15

    Затопленный немцами в 1941 году теплоход «Армения» нашли в Черном море

    Андрей Иванов

    Потопленный у берегов Крыма во время Великой Отечественной войны теплоход «Армения» спустя десятки лет поисков нашли. На его борту по разным данным могли находиться до 10 тысяч человек.
    Затопленный немцами в 1941 году теплоход «Армения» нашли в Черном море

    «На дне Черного моря найден теплоход „Армения“, затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы Русского географического общества (РГО).

    Судно обнаружили в 15 морских милях от берега на глубине 1500 метров при помощи необитаемого подводного аппарата «РТ». Как рассказал участник поисковой экспедиции, исполнительный директор ЦПИ РГО Сергей Фокин, надстройки и палубы серьезно разрушены, что говорит об атаке авиабомбами. В корпусе «Армении» нет пробоин, что опровергает версию о затоплении теплохода торпедами.

    Судно искали последние 20 лет при участии Министерства обороны России. За это время специалисты обследовали около 300 квадратных километров морского дна.

    «Армения» — это прогулочный теплоход, который в 1941 году переделали в санитарное судно. 6 ноября на его борт поднялись несколько тысяч людей, среди которых были раненые, врачи, руководство Крыма, сотрудники лагеря «Артек» и их семьи. Точное число эвакуируемых неизвестно.

    7 ноября судно вышло в сторону Туапсе. Через несколько часов немецкие летчики атаковали теплоход, после чего он затонул за считанные минуты. Выжили в результате гибели «Армении» единицы.