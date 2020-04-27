Затопленный немцами в 1941 году теплоход «Армения» нашли в Черном море

Потопленный у берегов Крыма во время Великой Отечественной войны теплоход «Армения» спустя десятки лет поисков нашли. На его борту по разным данным могли находиться до 10 тысяч человек.

«На дне Черного моря найден теплоход „Армения“, затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы Русского географического общества (РГО).

Судно обнаружили в 15 морских милях от берега на глубине 1500 метров при помощи необитаемого подводного аппарата «РТ». Как рассказал участник поисковой экспедиции, исполнительный директор ЦПИ РГО Сергей Фокин, надстройки и палубы серьезно разрушены, что говорит об атаке авиабомбами. В корпусе «Армении» нет пробоин, что опровергает версию о затоплении теплохода торпедами.

Судно искали последние 20 лет при участии Министерства обороны России. За это время специалисты обследовали около 300 квадратных километров морского дна.

«Армения» — это прогулочный теплоход, который в 1941 году переделали в санитарное судно. 6 ноября на его борт поднялись несколько тысяч людей, среди которых были раненые, врачи, руководство Крыма, сотрудники лагеря «Артек» и их семьи. Точное число эвакуируемых неизвестно.

7 ноября судно вышло в сторону Туапсе. Через несколько часов немецкие летчики атаковали теплоход, после чего он затонул за считанные минуты. Выжили в результате гибели «Армении» единицы.