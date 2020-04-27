Затопленный немцами в 1941 году теплоход «Армения» нашли в Черном море
«На дне Черного моря найден теплоход „Армения“, затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы Русского географического общества (РГО).
Судно обнаружили в 15 морских милях от берега на глубине 1500 метров при помощи необитаемого подводного аппарата «РТ». Как рассказал участник поисковой экспедиции, исполнительный директор ЦПИ РГО Сергей Фокин, надстройки и палубы серьезно разрушены, что говорит об атаке авиабомбами. В корпусе «Армении» нет пробоин, что опровергает версию о затоплении теплохода торпедами.
Судно искали последние 20 лет при участии Министерства обороны России. За это время специалисты обследовали около 300 квадратных километров морского дна.
«Армения» — это прогулочный теплоход, который в 1941 году переделали в санитарное судно. 6 ноября на его борт поднялись несколько тысяч людей, среди которых были раненые, врачи, руководство Крыма, сотрудники лагеря «Артек» и их семьи. Точное число эвакуируемых неизвестно.
7 ноября судно вышло в сторону Туапсе. Через несколько часов немецкие летчики атаковали теплоход, после чего он затонул за считанные минуты. Выжили в результате гибели «Армении» единицы.