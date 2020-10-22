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    22 октября 2020, 18:17

    Затонувший катер с трупом нашли в Баренцевом море

    Дарья Морозова

    Катер «Юбилейный» с телом одного из пропавших людей найден на глубине 18 метро неподалеку от полуострова Рыбачий в Баренцевом море. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС

    По данным RT, водолазные работы все еще идут на месте происшествия.

    «Водолазами поднято тело с утонувшего судна, работы по обследованию судна продолжаются», — рассказали в пресс-службе.

    Ранее стало известно, что маломерное судно перевернулось в Баренцевом море. На борту находились 10 человек.