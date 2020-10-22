Затонувший катер с трупом нашли в Баренцевом море

По данным RT, водолазные работы все еще идут на месте происшествия.

«Водолазами поднято тело с утонувшего судна, работы по обследованию судна продолжаются», — рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что маломерное судно перевернулось в Баренцевом море. На борту находились 10 человек.