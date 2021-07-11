Затонувшее столетия назад судно было обнаружено в реке Пермского края

Старинное судно, затонувшее столетия назад, было обнаружено на глубине более 20 метров в реке Каме близ села Хохловка в Пермском крае. Об этом сообщил начальник Камской археологической экспедиции Пермского госуниверситета Григорий Головчанский.

Размеры обнаруженного судна составляют примерно 25 метров в длину и пять в ширину, отметил Головчанский в беседе с РИА «Новости». Пока археологи не могут определить степень сохранности объекта. Однако повторные погружения уже запланированы на осень. Тогда исследователи смогут точнее определить состояние корабля и решить вопрос о его музеефикации.

«Пока объект изучался преимущественно с помощью оборудования. На данном этапе можно сказать, что судно использовалось для транспортировки грузов. Приблизительно его можно датировать XVII–XIX веками. Делать более точные выводы пока рано», —отметил Головчанский.

Решение о поднятии судна из воды еще не принято, подчеркнул он, поскольку неизвестно, возможно ли осуществить это технически, сохранив при этом объект в целостности.

Судно нашли сотрудники Уральского центра подводных исследований и Камской археологической экспедиции при Пермском государственном научно-исследовательском университете.

В мае рыбаки нашли судно с 14 разлагающимися телами у берегов островного государства Тринидада и Тобаго. Агентство по чрезвычайным ситуациям Тринидада и Тобаго уточнило, что судно было иностранным. После прибытия правоохранителей все тела отправили в морг для идентификации.