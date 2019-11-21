«Зато можно было поговорить по душам». Мнение учеников о учительнице-«пивной владычице» разделилось

Учительницу истории из Санкт-Петербурга, которая под ником «владычица пивная» писала про секс и алкоголь, уволили. Ученики в шоке и в унынии: в разговоре с «360» они рассказали, что девушка была хорошим учителем, и на ее уроках было интересно.

Подростки рассказали, что она никогда на них не кричала, а если и ругала, то только за дело.

«Про алкоголь на уроках не рассказывала, о лишнем не говорила», — сообщил один из школьников.

«Зато с ней можно было поговорить по душам», — отметил другой.

Тем не менее, некоторые школьники признались, что после того, что она написала в соцсети, их мнение о преподавателе изменилось в худшую сторону. Им не понравился ее пост.

«Как учитель истории хорошая, как личность в Twittere — не очень хорошая», — заявил один из подростков.

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«А кому бы понравилось, что она написала?» — подчеркнула одна из учениц.

«Честно, не знаю», — ответила на вопрос, правильно ли учительницу уволили из школы, одна из опрошенных девочек.

При этом школьники сообщили, что знают учеников, которые были очень подавлены увольнением учителя.

«Ее же дело», — заявила ученица, которая думает, что в собственном аккаунте каждый может писать, что хочет. Другие подчеркнули, что есть разница, была ли закрыта страничка преподавателя.

«Смотря какая была ее страничка. Если закрытой, то [уволили] несправедливо, а если открытой, то, наверное, справедливо», — пришли к выводу они.

Было высказано мнение, что хорошему преподавателю можно было вести аккаунт с высказываниями, возмутившими родителей: «И вообще, считаю, что за это несправедливо увольнять. Если она хороший преподаватель, то почему бы нет?».

Некоторые опрошенные школьник заявили, что им жалко, что преподавательницу уволили.

«Я не считаю, что это несправедливо. Мне просто жалко, что данного учителя уволили», — сообщили они.

Петербургскую учительницу истории уволили после того, как родители ее учеников были шокированы ее заявлениями в Twitter, и показали ее посты руководству школы, в которой девушка работала. После этого 25-летний преподаватель 20 ноября сообщила в соцсети, что ее уволили на перемене за «несоответствующий должности учителя моральный облик».

Позднее она опубликовала сообщения от ее учеников, которые называли ее самой лучшей и предлагали как-нибудь вместе попить пивка.

Директор учебного учреждения Галина Махотина сообщила «Фонтанке», что девушка сама написал заявление об уходе, и подтвердила, что администрация узнала о Twitter-аккаунте и его содержимом от родителей учеников.

«Администрация — хорошие люди, которые лично у меня вызывают только уважение. Проблема в жалобе от родителей, непонятно где увидевших Twitter», — написала уволенный педагог.Сейчас ее аккаунт закрыт.