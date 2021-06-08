Засыпанные опилками ямы заметили в Кемерове. Дорожники посчитали это самодеятельностью

В столице Кузбасса вышли на новый уровень ремонта дорог. Ямы засыпают опилками. Об этом рассказал один из местных жителей. Последствия опилочной реставрации кемеровчанин снял на видео.

По словам мужчины, засыпанные опилками выбоины на дороге он обнаружил в частном секторе, на улице Сибирская.

«В Краснодаре, например, битым кирпичом засыпают, у нас — опилками. В Сибири много леса. В принципе, логично», — сказал он за кадром.

Горожанин отметил, что своеобразный подход к ремонту дорог в Кемерове проявляли и раньше. Например, в 2019 году на улице Соборная на место ям уложили кусты «ароматного» укропа.

В компании «Кемеровские автодороги» заявили, что впервые слышат о засыпанных опилками ямах.

«Отправим туда группу контроля. Мы там ничего не делали. Кто там что делал, мы не знаем. Там никаких ремонтов от нашей организации не ведется. Ни ямочных, ни асфальтовых. Может, кто-то от себя сам делает», — сообщила «360» диспетчер компании.

Ранее на странный ремонт дороги жаловались и жители Ярославской области. По их словам, путь от Карабихи до села Введенье отремонтировали «шлепками» асфальта.