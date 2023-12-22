22 декабря 2023, 16:00
Засветивший носок на гениталиях рэпер заявил о своей гетеросекусальности после вечеринки Ивлеевой
Рэпера VACÍO арестовали на 15 суток после вечеринки Ивлеевой
Лефортовский районный суд Москвы арестовал на 15 суток рэп-исполнителя VACÍO (настоящее имя — Николай Васильев) после посещения откровенной вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
Васильева признали виновным в мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Кроме того, его оштрафовали на 200 тысяч рублей.
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Сам рэпер в Telegram-канале уточнил, что займется полезными делами в неволе.
«Угу, пока, 15 суток. Позанимаюсь спортом, книги почитаю», — написал он.
Кроме того, VACÍO объяснил свой внешний вид на вечеринке, которую посетил в одном носке на мужском достоинстве.
«Я соблюдал дресс-код. Было заявлено, что чем меньше одежды — тем лучше. Я не обращал внимания на окружающих, для меня это неважно как для музыканта. Меня интересуют только девушки, я гетеросексуальный парень и соблюдаю законы», — добавил он.
Суд к доводам музыканта, видимо, не прислушался.
Руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией Николай Бородин назвал откровенную вечеринку Ивлеевой мракобесием и сделал обращение в правоохранительные органы.
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