Засудившая Собчак юристка подала иск к адвокату, у которого тяжба с Дедом Морозом

Юрист Эльнара Троицкая, известная по тяжбе с Ксений Собчак, подала иск против Игоря Мирзоева, обвинив его в злоупотреблении правом из-за того, что тот пожаловался в суд на Деда Мороза. Троицкая рассказала «360», в чем заключается суть ее претензий.

По словам Троицкой, Мирзоев называет себя адвокатом, хотя у него нет адвокатского статуса, и также нет юридического лица для ведения такой деятельности. Таким образом, он действует недобросовестно, сказала юрист.

Она отметила, что Мирзоев уже подавал иск к Первому каналу. По словам Троицкой, этот иск он намеренно подал с недостатками, и впоследствии иск обездвижили и возвратили.

«В данной ситуации то же самое. То есть он распространяет сведения, что он действительно подал иск против Деда Мороза, что является фактически абсурдом. И непосредственно, как объединенная пресс-служба судов предоставила информацию, а также в сети интернет имеется копия искового заявления, в котором видно, что даже не указан фактический юридический адрес ответчика», — объяснила Троицкая.

Мирзоев намеренно вводить СМИ в заблуждение, по мнению Троицкой. И сейчас он заявляет, что отказывается от иска, но сделать это можно только на стадии уже начатого производства.

«Гражданское дело не принято к производству. Иск зарегистрирован, но как, опять же, сообщает объединенная пресс-служба судов, иск оставлен без движения», — сказала она.

Троицкая отметила, что не общалась с Мирзоевым, но у него будет возможность представить доказательства, что он не злоупотребляет гражданским правом.

Судебное заседание по иску Троицкой назначено на 14 февраля.

«Я очень надеюсь, что он явится на судебное заседание и представит свою позицию, так как он заявляет, что это не фейковая информация», — сообщила юрист.

Троицкая добавила, что Мирзоев сам выкладывал видеозаписи, в которых говорил, что намеренно подал на Деда Мороза в суд, и то же самое говорил его маркетолог. Но теперь вся эта информация удалена из Сети. Но в этих записях есть подтверждение, что с иском к Первому каналу была такая же ситуация.

«В качестве компенсации я требую 10 миллионов рублей. Сумма, идентичная исковым требования к Деду Морозу», — сказала она.

Если Троицкая выиграет суд, то направит средства на благотворительность.

Сам Мирзоев рассказал «360», что на него подали в суд за то, что он якобы оскорбил «чувства верующих в Деда Мороза».

«Я посмотрел страницу этой юристки, которая на меня подала в суд, и пришел к выводу, что она судится исключительно с известными людьми, чтобы прокачать свой бренд, привлечь к себе больше внимания. Мне приятно, что меня поставили на одну ступеньку с такими людьми, как Ксения Собчак, с которой она судится из-за 50 миллионов», — сказал Мирзоев.

Юрист также опроверг заявления Троицкой о том, что его иск фейковый. По его словам, заявление уже поступило в Великоустюжский суд, предложив убедиться в этом на их сайте.

«Хочу заметить, что я подал заявление не на мифического Деда Мороза, а на акционерное общество „Дед Мороз“», — подчеркнул он.

Мирзоев ранее подал в суд на АО «Дед Мороз» в связи с тем, что его новогодние желания не исполнялись. Он потребовал 23 подарка и исполнения мечты.