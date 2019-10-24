«Заступничество» Брежнева помогло молодому Потанину на уборке капусты
Потанин отправился на уборку капусты в одном отряде с Андреем Брежневым — внуком генерального секретаря ЦК КПСС. В какой-то момент ребята начали играть в футбол кочанами, и это увидел проверяющий. Он подошел к Брежневу и спросил у того фамилию. Услышав ответ, конечно, не поверил.
«Он говорит: „А, ты еще и стебаешься надо мной, настоящим партийцем? Будет тебе совсем плохо“», — рассказал Потанин.
К проверяющему подошел староста и на ухо ему сказал: «Это действительно Брежнев». Мужчина переспросил и, получив положительный ответ, быстро покинул место. Однокурсники были очень благодарны Брежневу.
«Весь курс порадовался тому, как быстро он загрузился в машину и задним ходом с визгом шин уехал с овощебазы. Брежневу все были признательны за такое заступничество», — поделился предприниматель.
Владимир Потанин входит в попечительский совет Московского государственного института международных отношений. Он окончил вуз в 1983 году. Сейчас занимает должность генерального директора ГМК «Норильский никель».
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