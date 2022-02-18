Застройщиков захотели лишить возможности назначать свои УК

Право назначать собственные УК для управления новостройками хотят отобрать у застройщиков и передать регионам. Об этом говорится в новой версии стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. С документом, который Минстрой направил общественникам, ознакомилась газета «Известия».

Новое понятие «гарантирующие управляющие организации» хотят ввести в России. Речь идет о том, что их будут назначать региональные власти на основе конкурентных процедур.

Стратегия предполагает внедрение единых стандартов по управлению и обслуживанию домов. Цель — повышение качества услуг управляющих компаний. Дома, где уже действуют эффективные УК, изменения не коснутся.

Проект стратегии доделали с учетом замечаний и предложений, которые Минстрой получил от федеральных органов исполнительной власти, общественного совета при Минстрое, субъектов РФ и общественных организаций.

«Стратегия строительной отрасли и ЖКХ все еще обсуждается с ФОИВ и экспертным сообществом, ее принятие планируется в ближайшие месяцы. До утверждения окончательной версии преждевременно комментировать ее элементы», — заявил газете представитель вице-премьера Марата Хуснуллина Шамиль Галимуллин.

В Минстрое изданию рассказали, что работа над документом продолжается.