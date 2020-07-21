Застройщиков могут обязать указывать срок службы новостроек

Российских застройщиков предложили обязать указывать срок службы построенных домов. Это позволит покупателям понять, сколько они смогут прожить в квартире до момента признания дома аварийным.

Как сообщила газета «Известия», Союз потребителей обратился в Минстрой с просьбой создать специальный ГОСТ, который позволит оценить срок службы новых многоквартирных домов. Ожидается, что это также натолкнет застройщиков повысить качество вводимого жилья.

В обращении указывается, что «срок годности» у разных типов домов отличается. Так например, срок службы панельных хрущевок рассчитан на 50 лет, без возможности реконструкции. В то время как у кирпичных пятиэтажек он составляет 100 лет, если проведен капремонт.

По словам управляющего партнера «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского, зачастую сроки службы новых жилых домов меньше их действительной износостойкости. Они могут прослужить дольше, если жители будут соблюдать правила эксплуатации, а власти — проводить своевременный капремонт.

«Скорее всего, введение нового стандарта заставит девелоперов улучшить качество строительства бюджетных многоквартирных домов стандарт-класса, — рассказал он.

Однако он добавил, что ГОСТ подтолкнет застройщиков к увеличению «срока годности» жилого дома, а это увеличит его стоимость.

На днях власти направили в Минпромторг предложение продавать жилье в новостройках уже с мебелью. Сенаторы считают, что это облегчит жизнь жителям российских регионов.