Застройщиков-банкротов в России стало больше

К концу 2019 года число обанкротившихся компаний достигло 508. В Едином реестре проблемных объектов числится еще 17,4 миллиона квадратных метров, такие данные приводит «Дом.рф». Рост числа банкротств стал ожидаемым следствием перехода на проектное финансирование (эскроу-счета). Эксперты предрекают массовый уход российских застройщиков с рынка.

В октябре 2019-го в России насчитывалось порядка 200 тысяч дольщиков в зоне риска. Их число может вырасти до 400 тысяч. Причина в застройщиках, которые не смогли получить ни разрешение на достройку по старым правилам, ни кредит. Сейчас около 350 девелоперов находятся в неопределенной ситуации, следует из данных «Дом.рф».

Количество обманутых дольщиков растет в геометрической прогрессии, считает представитель российской многопрофильной девелоперской компании ГК ФСК Ольга Тумайкина. Однако летом прошлого года приняли поправки в законодательство, позволяющее субъектам России сформировать региональные фонды защиты прав граждан для того, чтобы инициирования признание несостоятельности застройщиков. С помощью консолидации строительной отрасли компании, которые не имеют достаточных активов для создания экономически выгодных проектов, уйдут.

Как предполагает нацпроект «Жилье и городская среда», к 2024 году ежегодно будут вводить 120 миллионов квадратных метров. Способствовать росту объемов строительства могут реновация и разрешение поэтапного раскрытия эскроу-счетов для девелоперов.

Недвижимость в России может подорожать на 25% до 2022 года. Это произойдет из-за монополизации и ужесточения требований к застройщикам. Более точно измерить рост цен можно будет к лету 2021 года, когда закончатся стройки, которые были начаты до введения эскроу-счетов и произойдет монополизация рынка. Подорожание будет связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу. Все это поднимает издержки строительства до 23%.