Застройщики предложили перейти на принудительную вентиляцию квартир

Несколько строительных объединений предложили отказаться от естественной вентиляции в новостройках и реконструированных домах. Вместо этого они хотят обязать подрядчиков устанавливать вытяжку с вентилятором на чердаке.

С инициативой выступили ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ), «Национальное объединение проектировщиков и изыскателей» и другие, сообщили «Известия». Свои предложения они направили в Минстрой в качестве дополнений к проекту стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2035 года.

Сейчас в домах монтируется естественная вентиляция, воздух в квартирах обновляется благодаря перепадам давления. Однако из-за пластиковых окон воздух, вместо того чтобы идти наверх, проникает в соседние квартиры, заявил изданию член комитета по инженерным системам НОСТРОЙ Алексей Бусахин.

Управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский также считает, что в многоэтажках естественная вентиляция не всегда эффективна.

По словам Бусахина, в домах с естественными системами воздухообмена хуже всего вытяжки работают на верхних этажах.