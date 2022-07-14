Застройщики начали придумывать уловки, чтобы привлечь покупателей квартир

В начале лета цены на столичное жилье в среднем снизились на 2,2%. Юрист, риэлтор, эксперт по недвижимости Герман Борисов в интервью «360» рассказал, что в основном это связано с паническими настроениями, царившими в России весной.

Сильнее всего цены снизились в Центральном округе Москвы.

«Ипотека подорожала, да и к тому же в марте произошло паническое повышение цен на жилье», — сказал он.

Часть россиян отложили продажу жилья до осени. Они считают, что к этому времени спрос на жилье восстановится. Борисов сказал, что покупатели ждут снижения ипотечных ставок.

В ожидании находятся и застройщики. Сейчас они идут на разнообразные ухищрения для привлечения покупателей.

«Например, они дают скидки. Им нужны покупатели, чтобы сохранить инвесторов. И порой размер этих скидок достигает 15%. Это очень много», — сказал он.

Некоторые агентства недвижимости отмечали повышение интереса к так называемым альтернативным сделкам вроде обмена трехкомнатной квартиры на две «однушки». Борисов предположил, что это может быть связно с уменьшением свободных денег у населения.