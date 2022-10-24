Застройщикам предложили отдать часть квартир под соцнужды взамен на землю | 360°

Общество 24 октября 2022, 04:30 Застройщикам предложили отдать часть квартир под соцнужды взамен на землю «Дом.РФ» предложил застройщикам отдать часть квартир под соцнужды взамен на землю РИА "Новости"

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Компаниям, занимающимся строительством жилой недвижимости, предложили передавать землю в обмен на долю квартир под социальные нужды. Инициатива принадлежит госкорпорации «Дом.РФ», сообщили «Известия».

Компания предлагает внести поправки в механизм комплексного развития территорий. Новые квартиры могут передавать многодетным семьям, детям-сиротам, переселенцам из аварийного жилья и другим гражданам, имеющим льготы. Кроме того, региональные власти смогут выкупать квартиры по цене Минстроя России — она ниже средних расценок по рынку.

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«По окончании строительства инвестор передает часть квартир Единому институту развития», — пояснил заместитель гендиректора «Дом.РФ» Денис Филиппов.

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В Минстрое России и сами девелоперы позитивно отнеслись к этой инициативе. В госкорпорации надеются, что поправки к действующему закону примут быстро.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что жителям Херсонской области выдают жилищные сертификаты. По этому документу они могут получить жилье в любой части России.