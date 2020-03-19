    19 марта 2020, 11:10

    Застройщика в Сочи обвинили в хищении 369 миллионов рублей у дольщиков

    Ольга Ситникова

    Житель Ростова-на-Дону руководил строительной организацией. Под видом долевого участия в постройке домов в Сочи он получил 369 миллионов рублей от более 140 человек. За обман мужчину осудили на семь лет колонии. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».

    Осужденному удалось обмануть жителей Краснодарского края и других российских регионов. Его компания нарушила сроки завершения строительства четырех многоквартирных домов. Обвиняемый в течение нескольких лет откладывал срок сдачи зданий, однако так и не выполнил обязательства.

    Общий ущерб от его действий составил более 369 миллионов рублей.

    Центральный районный суд Сочи признал мужчину виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.