Застройщика в Сочи обвинили в хищении 369 миллионов рублей у дольщиков

Осужденному удалось обмануть жителей Краснодарского края и других российских регионов. Его компания нарушила сроки завершения строительства четырех многоквартирных домов. Обвиняемый в течение нескольких лет откладывал срок сдачи зданий, однако так и не выполнил обязательства.

Общий ущерб от его действий составил более 369 миллионов рублей.

Центральный районный суд Сочи признал мужчину виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.