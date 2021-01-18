Застройщика осудят за мошенничество в Новосибирской области

Правоохранители установили, что, став собственником земельного участка с правом построить на нем 16-этажный дом, обвиняемый заключил около 130 договоров долевого участия. Но своих обязательств перед дольщиками он не выполнил. Общую сумму нанесенного ущерба оценили в 149 миллионов рублей. Материалы уголовного дела рассмотрит Бердский городской суд.