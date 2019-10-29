Застройщик Универсиады раскрыл подробности спортивных объектов

Представители компании рассказали, что хотят возвести дворец водных видов спорта на пустом месте рядом с выставочным центром «Екатеринбург-Экспо».

«Уже решено, что там будет три чаши бассейна. Также планируется построить гребной канал, возможно, он будет крытым», — отметил заместитель генерального директора «Синары-Девелопмент» Олег Мороков.

По словам компании, на месте будущего зоопарка разместится спортивная деревня, поэтому развлекательная зона уменьшится вдвое.

Форум «100+ Russia» проходит в Екатеринбурге до 1 ноября. Часть его выставки посвящена строительным проектам, которые в скором времени появятся в городе.