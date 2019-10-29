  • Застройщик Универсиады раскрыл подробности спортивных объектов

    29 октября 2019, 15:22

    Ольга Ситникова

    На екатеринбургском форуме «100+ Russia» компания «Синара» продемонстрировала макет района «Новокольцовский», в котором обозначены объекты Универсиады, сообщило ИА Ura.ru.

    Представители компании рассказали, что хотят возвести дворец водных видов спорта на пустом месте рядом с выставочным центром «Екатеринбург-Экспо».

    «Уже решено, что там будет три чаши бассейна. Также планируется построить гребной канал, возможно, он будет крытым», — отметил заместитель генерального директора «Синары-Девелопмент» Олег Мороков.

    По словам компании, на месте будущего зоопарка разместится спортивная деревня, поэтому развлекательная зона уменьшится вдвое.

    Форум «100+ Russia» проходит в Екатеринбурге до 1 ноября. Часть его выставки посвящена строительным проектам, которые в скором времени появятся в городе.