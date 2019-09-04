Застройщик уничтожил сделанный новоселом ремонт в Хабаровске

Житель Хабаровска частично отремонтировал купленную у застройщика квартиру, но какие-то люди проникли в его жилье и ободрали обои, натяжные потолки, а также сорвали уложенную плитку.

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Как сообщил изданию «Губерния» 39-летний хабаровчанин, однокомнатную квартиру он купил для своей матери. Дом был сдан в июне текущего года, и дольщик, не дожидаясь подписания акта приемки-сдачи жилья, поклеил обои, уложил ламинат и натянул потолки. Он утверждает, что устно согласовал свои действия с отделом продаж строительной компании.

Однажды придя в квартиру, мужчина обнаружил там неизвестных, которые вскрыли замок и уничтожили сделанный ремонт. Они заявили, что дольщик не имел права его затевать.

На этом же настаивает представитель застройщика.

«Это приведение квартиры в состояние, которое соответствует договору. В соответствии с договором мы должны передать дольщику квартиру в черновом виде», — сообщил он изданию. Кроме того, «самовольный ремонт» часто делают недобросовестные риэлторы.

«Лица, которые относятся к риэлторским компаниям, под видом дольщиков получают договоры долевого участия в строительстве, не оплачивая ни копейки. Они делают ремонт, выставляют эти квартиры на продажу, а после этого рассчитываются. В связи с этим наша организация терпит убытки [из-за длительного ожидания средств]», — сказал представитель строительной компании.

Хабаровчанин с этой позицией в корне не согласен и уже обратился в полицию с заявлением об умышленной порче имущества.