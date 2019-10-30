Застройщик развеивает мифы о проекте реконструкции Бадаевского завода в Москве

Активисты считают, что завод будет разрушен, а его территорию закроют для простых граждан. На деле же это оказывается совершенно не так. Согласно плану, на этой территории будет как новое строительство, так и полная реконструкция исторических памятников. К примеру, по данным Департамента культурного наследия столицы, памятниками архитектуры являются первое и третье строение завода. Завод не утратит исторический облик, даже приобретет безопасность конструкций. Второе строение компания также восстановит по историческим чертежам, чтобы сохранить аутентичность в целом.

Что касается опасений из-за закрытого доступа к территории для простых граждан, то и они беспочвенны. Застройщик не единожды отвечал, что для жителей района и города она будет доступна. Кроме того, не будет жуткого забора, закрывающего проход к речке, а на набережную можно будет выйти через общественный парк с детскими площадками, беговыми дорожками, зонами отдыха и лавочками.

Согласно еще одному мифу о плане реконструкции, новые строения закроют виды живущим в близлежащих зданиях. Это не соответствует действительности. По замыслу швейцарских архитекторов, дома будут стоять на стройных опорах и словно «парить» над парком. Они не закроют вид и не будут «отбрасывать тень на соседей». Также не закроется вид на гостиницу «Украина».

Один из главных мифов, который вызывает наибольшее недовольство активистов, — вся инфраструктура якобы будет предназначена только для элиты. Но бассейн, школы, всевозможные кружки и секции, кафе и рестораны будут открыты для всех горожан. В отреставрированных корпусах Бадаевского завода откроют гончарную студию, школу танцев, фитнес с бассейном, центр детского развития и творчества.

Такой ситуацией не особо довольны нынешние арендаторы, хотя о проекте было известно с марта 2018 года. До последнего они не верили в планы застройщика. Конечно, их понять можно, ведь покидать насиженное местечко не хочется. Но находиться в помещениях, где будет проводиться реконструкция, не только опасно для жизни, но и не положено по закону. Зачем же устраивать подтасовки фактов и заказывать черный пиар в СМИ, если в будущем можно претендовать на аренду мест в новых, безопасных, отреставрированных корпусах?