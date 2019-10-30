  • Застройщик развеивает мифы о проекте реконструкции Бадаевского завода в Москве

    30 октября 2019, 17:26

    Редакция сайта 360°

    Дальнейшая судьба промышленной зоны в Дорогомилово вызывает небывалый интерес у общественности. Проект реконструкции компании-застройщика Capital Group утвержден московскими властями, однако недовольные активисты продолжают выступать категорически против. Их не устраивает концепция развития территории Бадаевского пивзавода. При этом мифов на этот счет ходит больше, чем правдивых данных. Об этом пишет издание «Гражданские силы».
    Застройщик развеивает мифы о проекте реконструкции Бадаевского завода в Москве

    Активисты считают, что завод будет разрушен, а его территорию закроют для простых граждан. На деле же это оказывается совершенно не так. Согласно плану, на этой территории будет как новое строительство, так и полная реконструкция исторических памятников. К примеру, по данным Департамента культурного наследия столицы, памятниками архитектуры являются первое и третье строение завода. Завод не утратит исторический облик, даже приобретет безопасность конструкций. Второе строение компания также восстановит по историческим чертежам, чтобы сохранить аутентичность в целом.

    Что касается опасений из-за закрытого доступа к территории для простых граждан, то и они беспочвенны. Застройщик не единожды отвечал, что для жителей района и города она будет доступна. Кроме того, не будет жуткого забора, закрывающего проход к речке, а на набережную можно будет выйти через общественный парк с детскими площадками, беговыми дорожками, зонами отдыха и лавочками.

    Согласно еще одному мифу о плане реконструкции, новые строения закроют виды живущим в близлежащих зданиях. Это не соответствует действительности. По замыслу швейцарских архитекторов, дома будут стоять на стройных опорах и словно «парить» над парком. Они не закроют вид и не будут «отбрасывать тень на соседей». Также не закроется вид на гостиницу «Украина».

    Один из главных мифов, который вызывает наибольшее недовольство активистов, — вся инфраструктура якобы будет предназначена только для элиты. Но бассейн, школы, всевозможные кружки и секции, кафе и рестораны будут открыты для всех горожан. В отреставрированных корпусах Бадаевского завода откроют гончарную студию, школу танцев, фитнес с бассейном, центр детского развития и творчества.

    Такой ситуацией не особо довольны нынешние арендаторы, хотя о проекте было известно с марта 2018 года. До последнего они не верили в планы застройщика. Конечно, их понять можно, ведь покидать насиженное местечко не хочется. Но находиться в помещениях, где будет проводиться реконструкция, не только опасно для жизни, но и не положено по закону. Зачем же устраивать подтасовки фактов и заказывать черный пиар в СМИ, если в будущем можно претендовать на аренду мест в новых, безопасных, отреставрированных корпусах?