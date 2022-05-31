Застройщик Пилипенко рассказала, как спасли птенцов, которые поселились на стройке в Петербурге

Птенца Чибисов поселились на строительной площадки в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Работы пришлось приостановить, чтобы спасти птиц. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на застройщика Галину Пилипенко.

Она отметила, что туда пригласили сотрудников Комитета по природопользованию и орнитолога, чтобы те помогли решить проблему. Птенцов было нельзя трогать руками, поэтому приняли решение остановить работы на несколько недель. За это время птицы подрастут и улетят сами.