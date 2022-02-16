Россиянам рассказали о правилах застройки загородных участков

Владельцам загородных земельных участков необходимо знать, что все постройки сейчас юридически разделяют на основные и вспомогательные. Каждая из этих категорий имеет собственные правила, которые нельзя нарушать. Об этом агентству «Прайм» рассказала адвокат Елена Кудерко.

К основным постройкам относятся жилые дома. Но при строительстве на загородном участке нужно помнить, что количество надземных этажей не должно быть больше трех, а общая высота дома не может превышать 20 метров и иметь общую площадь более 500 квадратных метров.

Если юридически участок имеет назначение «огород», то дома на фундаменте там строить запрещено законодательно. Разрешается возведение только сезонных домиков.

«Есть ряд ограничений по планировке строений на участке, например, расстояние между жилыми домами должно составлять от 10 до 15 метров, в зависимости от их взаимного расположения. Это правило относится и к домам на смежных участках», — заявила адвокат.

Она добавила, что в рамках одного участка расстояние от жилого дома до хозяйственных построек должно составлять не менее трех метров.

Вспомогательные постройки — это помещения, созданные не для проживания. К примеру, бани или кладовки. Поэтому по закону выкупить у муниципалитета землю на основании возведенного там подобного помещения нельзя.

Оформлять гаражи, навесы, теплицы и беседки в качестве недвижимого имущества необходимо, когда у них есть фундамент. Тогда на эти помещения начислят налог. Если же подобная постройка находится на голой земле, то регистрировать ее не нужно.