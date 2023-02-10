Общество 10 февраля 2023, 17:50 Застрявшую в Турции из-за землетрясения жительницу Нижнего Новгорода вывезут в Россию

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Спасатели организуют доставку домой жительницы Нижнего Новгорода, которая оказалась в ловушке в Турции из-за землетрясений. Об этом сообщило ИА «Время Н».

Нижегородка находится в Кахраманмараше, где и был в эпицентр катаклизма. Когда началось землетрясение, она успела схватить только верхнюю одежду и документы. Теперь россиянка вынуждена ночевать в спортзале, так как у нее нет возможности самостоятельно добраться до Стамбула или Антальи. Мать девушки обратилась к губернатору Нижегородской области с просьбой о помощи.

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В итоге один из сотрудников МЧС, который сейчас находится в Кахраманмараше, смог связаться с россиянкой. Он пообещал вывести ее из турецкого города и доставить на родину.

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