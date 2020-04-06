Застрявшим за рубежом клиентам Теlе2 продлили бесплатный доступ к мессенджерам

Мобильный оператор Tele2 продлил бесплатный доступ к мессенджерам для клиентов, которые не могут вылететь в Россию из-за пандемии коронавируса.

В странах Евросоюза и СНГ из-за коронавируса до сих пор остаются граждане России. Из-за ограничения авиасообщения с этими территориями многие клиенты Tele2 пока не могут вернуться домой. В связи с этим оператор продлил возможность бесплатного использования мессенджеров в ряде стран мира, включая европейские, азиатские направления, Австралию и США.

Бесплатно отправлять текстовые сообщения в WhatsApp, Viber и «ТамТам» абоненты Tele2, находящиеся за рубежом, смогут до 30 апреля. Услуга «Безлимитные мессенджеры за границей» доступна даже при нулевом балансе.

Опция действует в следующих странах: Австралия, Австрия, Ватикан, Дания, Израиль, Италия, Казахстан, Катар, Китай, Кувейт, Латвия, Литва, Сан-Марино, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Турция, Украина, Финляндия, Хорватия, Черногория, Швеция, Эстония.

Услуга доступна на любых тарифных планах. Ее можно активировать бесплатно в личном кабинете или с помощью команды, указанной в SMS.

Ранее Tele2 сделала доступной услугу «На доверии» всем клиентам, остающимся в Европе и странах СНГ. При ее активации абоненты могут продолжить пользоваться связью в роуминге при отрицательном балансе до тысячи рублей.

Помимо особых мер в роуминге, с 17 марта компания обнулила стоимость звонков для своих абонентов из любого региона присутствия «Tele2 России» на московские горячие линии по коронавирусу. Это справочные телефоны 8 (495) 870-45-09 и 8 (499) 251-83-00. Кроме того, Tele2 сделала сайт стопкоронавирус.рф доступным всем абонентам вне зависимости от оплаты тарифа и наличия пакета трафика.