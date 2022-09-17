Застрявший под капотом машины котенок два дня катался по Подмосковью | 360°

Эксклюзив 17 сентября 2022, 17:21 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Застрявший под капотом машины котенок два дня катался по Подмосковью Жительница Звенигорода рассказала о спасении котенка, который забрался под капот ее авто

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Жительница Звенигорода рассказала «360» о спасении бездомного котенка, который забрался под капот ее автомобиля. Девушка призналась, что заметила неладное не сразу: ее удивили странные звуки «мотора», и она отправилась в автосервис.

Работники СТО осторожно достали животное. Котенок, похоже, был очень голоден и громко мяукал. Он даже попробовал несколько раз укусить автомастера за палец.

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«Дичку мне ребята вытащили из-под машины. Катала его два дня, оказывается», — рассказала владелица машины.

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Девушка выложила видеоисторию о спасении пушистого малыша в соцсети. Пользователи посоветовали ей приютить питомца, так как он «выбрал себе хозяйку».

Похожая история произошла на Сахалине. Кошке удалось выжить после путешествия под капотом машины. Судьбой путешественницы занялись работники центра помощи бездомным животным «Ласка». У кошки зафиксировали стресс и некоторые травмы, неопасные для жизни, сообщило Nation News.

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