Застрявших за границей россиян обяжут доказать адрес проживания на родине

«Авиакомпании ужесточают проверку фактического адреса проживания при посадке на борт. Перед выдачей посадочного талона сотрудники авиакомпаний будут строго проверять документы, подтверждающие проживание в регионе», — сказано в сообщении.

Можно будет предъявить оригиналы или фотографии:

— паспорта с пропиской;

— договора аренды;

— медицинского полиса;

— справки с работы;

— копии прописки родственников с документами, подтверждающими родство, «а также расписку о том, что они готовы вас принять на карантин».

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