Застрявших за границей россиян обяжут доказать адрес проживания на родине
Россияне, застрявшие за границей из-за эпидемии коронавируса, перед возвращением на родину должны будут предъявить доказательства проживания в конкретном регионе. Об этом сообщили в Telegram-канале «Коронавирус: рейсы в РФ», созданном Минкомсвязью.
«Авиакомпании ужесточают проверку фактического адреса проживания при посадке на борт. Перед выдачей посадочного талона сотрудники авиакомпаний будут строго проверять документы, подтверждающие проживание в регионе», — сказано в сообщении.
Можно будет предъявить оригиналы или фотографии:
— паспорта с пропиской;
— договора аренды;
— медицинского полиса;
— справки с работы;
— копии прописки родственников с документами, подтверждающими родство, «а также расписку о том, что они готовы вас принять на карантин».
Туристы из России не могут вернуться на родину из-за закрытия границ по всему миру. Российские власти организовали вывозные рейсы, график для разных стран публикуется в Telegram.