    11 мая 2020, 00:09

    Застрявших за границей россиян обяжут доказать адрес проживания на родине

    Кирилл Фролов

    Россияне, застрявшие за границей из-за эпидемии коронавируса, перед возвращением на родину должны будут предъявить доказательства проживания в конкретном регионе. Об этом сообщили в Telegram-канале «Коронавирус: рейсы в РФ», созданном Минкомсвязью.
    Застрявших за границей россиян обяжут доказать адрес проживания на родине

    «Авиакомпании ужесточают проверку фактического адреса проживания при посадке на борт. Перед выдачей посадочного талона сотрудники авиакомпаний будут строго проверять документы, подтверждающие проживание в регионе», — сказано в сообщении.

    Можно будет предъявить оригиналы или фотографии:

    — паспорта с пропиской;

    — договора аренды;

    — медицинского полиса;

    — справки с работы;

    — копии прописки родственников с документами, подтверждающими родство, «а также расписку о том, что они готовы вас принять на карантин».

    Туристы из России не могут вернуться на родину из-за закрытия границ по всему миру. Российские власти организовали вывозные рейсы, график для разных стран публикуется в Telegram.