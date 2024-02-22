Общество 22 февраля 2024, 00:11 Застрявшие в Мозамбике российские моряки вернулись домой Генпрокуратура: на родину вернулись застрявшие в Мозамбике российские моряки

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Российские моряки, ставшие заложниками финансово-имущественного спора между двумя иностранными компаниями, вернулись на родину. Ситуация разрешилась благодаря совместной работе Генпрокуратуры России с мозамбикскими коллегами, сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

«Препятствием для репатриации моряков по обращению Посольства России в Мозамбике являлось отсутствие правовых оснований в соответствии с Конвенцией о труде в морском судоходстве 2006 года, положения которой не распространяются на суда, занятые рыбным промыслом», — заявил Иванов.

Двое российских моряков Вениамин Кривицкий и Виктор Абусагитов на протяжении восьми месяцев не могли покинуть рыболовное судно Volopas в порту города Мапуту в Мозамбике. Финансово-имущественный спор, который стал причиной задержки моряков, разгорелся между обслуживающей траулер компанией и владельцами судна.