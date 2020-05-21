Застрявшие из-за коронавируса жители Краснодара вернутся из Ливана

Минкомсвязи опубликовала список вывозных рейсов на 21–26 мая. Россияне застряли в Италии, Индии, США, Малайзии, Армении, ОАЭ, Таджикистане, Индонезии.

Из Гоа (Индия) в Ростов самолет отправится 24 мая. Самолет должен приземлиться в 02:00. А 26 мая в Краснодаре ждут туристов из Бейрута (Ливан). На родину путешественники вернутся в 16:50.

С 16 марта из-за распространения COVID-19 Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза, а также не входящими в ЕС Норвегией и Швейцарией. В тот же день РФ закрыла границы с Белоруссией и ограничила въезд для иностранцев.

Начиная с 16 апреля все въезжающие в Краснодарский край должны проходить 14-дневную самоизоляцию в обсерваторе или у себя дома. Такие меры касаются граждан, прибывающих на всех видах транспорта.