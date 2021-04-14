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    14 апреля 2021, 07:14

    Застрявшего на отмели во Владивостоке дельфина спасли

    Екатерина Шамина

    Во Владивостоке спасли дельфина, который застрял на отмели. Специалисты сообщили, что животное может быть больным.

    Застрявшего на отмели во Владивостоке дельфина спасли

    Дельфина вывезли на глубину с помощью лодки, но животное находится в плохом состоянии. Об этом рассказала РИА «Новости» Анастасия Иванова, член коалиции «Свободу косаткам и белухам». Она помогала спасать млекопитающее.

    В социальных сетях появилось видео, на котором дельфин застрял на отмели у берега в районе станции Океанская во Владивостоке.

    «Дельфина вывезли на глубину в сторону низководного моста лодкой спасателей Владивостока. Его, вероятно, выпустили. Специалисты говорят, что дельфин в довольно плохом состоянии, критическом, он явно чем-то болеет», — рассказала Иванова.

    Она отметила, что животное оказалось на мелководье не просто так. Скорее всего, у животного были физиологические причины пойти на мелководье.

    «Когда морские млекопитающие болеют, они идут на мелководье, чтобы было легче дышать», — добавила она.

    Ученый Дальневосточного отделения Российской академии наук Сергей Рязанов рассказал изданию, что это был белобокий дельфин, который находится в плохом состоянии.