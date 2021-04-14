Застрявшего на отмели во Владивостоке дельфина спасли

Во Владивостоке спасли дельфина, который застрял на отмели. Специалисты сообщили, что животное может быть больным.

Дельфина вывезли на глубину с помощью лодки, но животное находится в плохом состоянии. Об этом рассказала РИА «Новости» Анастасия Иванова, член коалиции «Свободу косаткам и белухам». Она помогала спасать млекопитающее.

В социальных сетях появилось видео, на котором дельфин застрял на отмели у берега в районе станции Океанская во Владивостоке.

«Дельфина вывезли на глубину в сторону низководного моста лодкой спасателей Владивостока. Его, вероятно, выпустили. Специалисты говорят, что дельфин в довольно плохом состоянии, критическом, он явно чем-то болеет», — рассказала Иванова.

Она отметила, что животное оказалось на мелководье не просто так. Скорее всего, у животного были физиологические причины пойти на мелководье.

«Когда морские млекопитающие болеют, они идут на мелководье, чтобы было легче дышать», — добавила она.

Ученый Дальневосточного отделения Российской академии наук Сергей Рязанов рассказал изданию, что это был белобокий дельфин, который находится в плохом состоянии.