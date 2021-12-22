Таксист спас застрявшего в сугробе школьника в Ханты-Мансийске. Видео

В Ханты-Мансийске таксист спас застрявшего в сугробе школьника. Мальчик настолько сильно провалился в снег, что на поверхности осталась торчать одна его голова. Самому выбраться из западни у него вряд ли получилось бы.

О добром поступке водителя «360» рассказала его пассажирка. По словам женщины, она вместе с дочкой возвращалась домой из детской поликлиники на такси.

«Когда мы проезжали по одной из улиц, я увидела торчащую из снега голову, таксист тоже заметил и остановился, потом опустил стекло и спросил, нужна ли ему помощь. Мальчик засмущался и улыбнулся. Мне показалось, что, может быть, это розыгрыш, но потом я поняла, что он действительно застрял», — поделилась она.

После этого водитель вышел из машины и вытащил ребенка, тот продолжал очень смущаться от происходящего, а потом улыбнулся своему спасителю и продолжил идти уже по очищенному тротуару. Женщина добавила, что решила снять это на видео, чтобы осталась память о таком хорошем поступке.

Сам водитель в комментарии «Подъему» сообщил, что не видит в случившемся ничего из ряда вон выходящего, поэтому ему даже немного неловко от такого внимания.

«Любой нормальный человек, если бы увидел, помог бы мальчику. <…> Я даже не знал, что пассажирка сняла это на видео. Увидел сам только сегодня. <…> Руководство уже звонило мне, поблагодарили и, по-моему, даже премию отправили», — рассказал таксист.

В компании «Яндекс» изданию подтвердили, что выразили благодарность водителю и разрешили возить клиентов без комиссии агрегатора. При этом в администрации Ханты-Мансийска заявили, что мальчик сам почему-то решил пойти через сугробы, хотя тротуар рядом был очищен от снега.