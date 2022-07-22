Застрявшего на дереве медвежонка спасли на Камчатке

Жители Петропавловска-Камчатского спасли застрявшего на дереве медвежонка. Об этом рассказал Telegram-канал Baza.

Медвежонка местные жители обнаружили на дереве во дворе дома на улице Завойко. Сначала жители вызвали спасателей, но решили, что это займет много времени, за которое медвежонок мог сорваться и упасть. Тогда люди просто растянули одеяло под деревом и стряхнули животное на него. Медвежонок приземлился удачно и не пострадал.

Спасенное животное передали в Елизовский зоопарк. Пока его не хотят отпускать на волю: специалисты полагают, что мать медвежонка застрелили охотники, а один в дикой природе он не выживет.

А накануне в поселке Диксон Красноярского края специально прибывшая из Москвы бригада ветеринаров спасала взрослую белую медведицу. В пасти животного застряла консервная банка, и без помощи людей медведица бы погибла. Животному оказали ветеринарную помощь и отпустили, снабдив пропитанием на время восстановления от раны.