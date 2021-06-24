«Застрельщик санкций». Идею признать Великобританию недружественной страной поддержали в ОП

Предложение крымских властей внести Великобританию в список недружественных России стран является правильным и его следует поддержать, заявил в беседе с «360» политолог, член Общественной палаты РФ Сергей Марков. По его словам, именно британская сторона в последние годы является главным застрельщиком антироссийских акций. Очередной стала провокация эсминца Defender в Черном море.

Вместе с тем Марков отметил, что пока реализация закона о недружественных странах не очень ясна. Сейчас в списке только США и Чехия. Однако в России понимают, что действия Украины, Латвии, Литвы и Польши также очень агрессивны, отметил эксперт.

«Поэтому предложение, скорее, символическое. Но с такой точки зрения оно правильное. Именно Великобритания является застрельщиком всех основных антирусских акций», — отметил он.

По его словам, последние два года британское влияние на власти Украины гораздо сильнее влияния США. Поэтому ответственность за акты агрессии Киева против жителей Донбасса также должны нести две эти страны, подчеркнул он.

Марков добавил, что внесения Великобритании в список недружественных стран может быть даже недостаточно.

«Нужно заявить, что Украина является оккупированной страной, и возложить всю ответственность за акты государственного терроризма на Великобританию и США», — предложил эксперт.

Политолог объяснил, что президент Украины Владимир Зеленский и все остальные украинские политические деятели с удовольствием выполнили бы Минские соглашения. Потому что Зеленский понимает, что если ему удастся сделать из Донбасса что-то наподобие Приднестровья, это обеспечит ему популярность в стране на долгие годы вперед. Однако он действует так, как ему указывают США и Великобритания, заключил Марков.

Предложение внести Великобританию в список недружественных стран выдвинул постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. По его мнению, это необходимо сделать после того, как 23 июня британский эсминец Defender нарушил российские границы в Черном море, в районе Крыма. После предупредительных выстрелов российских военных корабль изменил курс.