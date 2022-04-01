Застреливший товарища на охоте ростовчанин избежал суда

В Ростове-на-Дону местному жителю, который случайно убил приятеля на охоте, удалось избежать суда. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

По данным информагентства, в ноябре 2021 года мужчина вместе с товарищем отправился на охоту. В какой-то момент он увидел шакала и выстрелил в него, однако попал в приятеля. По дороге в больницу раненый охотник умер от потери крови. В отношении стрелявшего возбудили уголовное дело, которое не дошло до суда. Мужчина примирился с семьей погибшего и дело прекратили по взаимному согласию сторон.