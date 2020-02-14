«Зассал и никуда не высовывался»: Губерниев объяснил свои слова про Сталина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил слова про поведение Иосифа Сталина в начале Великой Отечественной войны. Он отметил, что удивлен реакцией общественности.

Губерниев подчеркнул, что его раннее заявление является гражданской позицией.

«Когда мне начинают рассказывают про гений Сталина. <…> Расскажите об этом тем, кто в Киевском котле остался. Кто был в первые дни войны захвачен врасплох. А потом собственной кровью ковал эту победу! Героическую», — сказал он в интервью сайту kp.ru.

Комментатор в декабре 2019 года раскритиковал Иосифа Сталина за бездействие в начале ВОВ. По его словам, руководитель страны «зассал и никуда не высовывался».

Позже депутат Госдумы Николай Валуев, олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев и боец смешанного стиля Александр Шлеменко заявили, что высказываться подобным образом недопустимо.

Иосиф Сталин провел первые дни после нападения Германии на Советской Союз на своей «ближней даче» в Кунцеве. Как потом вспоминал Анастас Микоян, генсек находился в подавленном состоянии, поэтому не выступил с речью по радио. Вместо него это сделал комиссар иностранных дел Вячеслав Молотов. В первый раз Сталин обратился к народу 3 июля 1941 года.

В начале февраля Губерниев поддержал лидера французской сборной по биатлону Мартена Фуркада в споре про допинг.