Бегущего по МКАД коня засняли на видео

Один из пассажиров автобуса заснял на видео бегущего по МКАД коня. Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, за скакуном направились сотрудники ДПС.

По словам собеседника, коня заметили на Московской кольцевой автомобильной дороге. Сейчас за бегущим копытным следует машина ДПС. На кадрах видно, что коня засняли на видео из проезжающего мимо пассажирского автобуса.

Все причины и обстоятельства появления скакуна на проезжей части пока выясняются.