Заслуженный врач заверил, что в России нет коронавируса

По словам Кусайко, у обследованных пациентов не выявили коронавирус. Также она рассказала, что контроль регламентирует постановление главного санитарного врача, действующее с пятницы, 25 января.

Напомним, число заразившихся коронавирусом 2019-nCov в Китае превысило 600 человек. Два города, Ухань и Хуанган, полностью изолированы, чтобы не допустить распространение вируса. Зараженных пациентов выявили на Тайване, в Гонконге, Макао, Японии, Таиланде, Южной Корее, Вьетнаме, США, Канаде, Сингапуре, Непале, Австралии, Франции и Малайзии. В понедельник, 27 января, первый случай заражения зафиксировали на Украине. В российские больницы поступали пациенты с подозрением на это заболевание. Однако пока в этих случаях анализы коронавирус не подтвердили.