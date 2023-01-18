Общество 18 января 2023, 16:43 Заслуженный врач Владимир Шевский скончался

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В Самаре в возрасте 81 года умер заслуженный врач Владимир Шевский. Об сообщил RT со ссылкой на местные СМИ.

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Шевский является автором закона «О медицинском страховании граждан в России». Также он принимал участие в написании ряда других федеральных законов. В региональном Минздраве подчеркнули, что нестандартное мышление и богатый экономический опыт помогли ему стать автором оригинальной методики расчета тарифов на медицинские услуги. Шевского наградили знаком «Отличник здравоохранения СССР» и удостоили звания «Заслуженный врач РСФСР».