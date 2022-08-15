Заслуженный врач РФ Сахаров скончался в Челябинской области

В пресс-службе челябинского управления Роспотребнадзора сообщили о смерти заслуженного врача России Георгия Сахарова. Он ушел из жизни в возрасте 82 лет в городе Копейске. Об этом написал Ura.ru.

По словам представителей ведомства, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

«14 августа на 83-м году жизни, после тяжелой болезни, умер заслуженный врач России, отличник здравоохранения, ветеран труда, врач высшей квалификационной категории Сахаров Георгий Михайлович. Он 50 лет посвятил охране санитарно-эпидемиологического благополучия жителей Копейска, пройдя путь от врача-гигиениста до главного санврача Копейска», — говорится в сообщении.

Долгое время Сахаров возглавлял городскую санэпидемстанцию, а также уделял большое внимание общественной работе.