Общество 16 мая 2023, 16:09 Заслуженный врач РФ Круглый: введение дополнительных льгот станет стимулом для потенциальных доноров костного мозга

Читать 360tv в

Дополнительные социальные льготы с медобслуживанием вне очереди и отпуском станут хорошим стимулом для потенциальных доноров костного мозга. Такое мнение выразил заслуженный врач РФ Владимир Круглый в пресс-центре «Парламентской газеты».

По словам специалиста, дополнительные меры поддержки позволят пополнить федеральный регистр доноров в стране. Кроме того, необходима социальная реклама с указанием того, что процедура по трансплантации является безопасной для доноров.

Реклама

Врач также отметил, что благодаря таким инициативам люди захотят стать донорами костного мозга по велению сердца, а не из-за дополнительных льгот.