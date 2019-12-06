Заслуженный учитель указал на слабые места указа об уравнении учительских зарплат

«Подвох в том, что средняя зарплата в разных регионах — разная. У этого указа, конечно, благородные цели: повысить уровень жизни учителей. Но чтобы выполнить его, учителям придется брать не 18 часов (по ставке — прим. ред.), а 30, 35 и даже 50», — объяснил Ямбург. Он допустил в связи с этим снижение качества среднего образования.

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Заслуженный учитель напомнил о майских указах, согласно которым учительская зарплата должна быть равной средней зарплате в промышленности по региону. По его словам, это отлично работает в Москве. Однако при нагрузке 31 час в неделю екатеринбургский учитель получает не более 26 тысяч рублей, а в Брянске — и вовсе 13 тысяч.

Ямбург допустил также, что эта инициатива ударит по доходам учителей в регионах с высокой зарплатой. Хотя в дотационных регионах учителя действительно станут получать больше.