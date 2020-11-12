Заслуженный учитель сказал об усталости детей от каникул. Отмена ноябрьских не пойдет во вред
Ямбург напомнил, что вместо положенной недели в октябре учащихся отправили по домам на 14 дней. Сделано это было на фоне ситуации с пандемией коронавируса.
«Ничего, что уже две недели были каникулы? <…> Дети отгуляли, <…> устали от этих каникул. Им хочется в школу», — сказал директор столичной школы.
Он заметил, что некоторые родители, возможно, планировали куда-то уехать в ноябре. Они до сих пор могут отправиться с детьми в поездку — для этого нужно только написать заявление.
«На пять дней можем отпустить [ребенка] плюс выходные еще — как раз неделя получается», — заметил педагог.
Ямбург напомнил, что 6-11-е классы сейчас учатся удаленно. В школу на уроки ходят начальные и пятые классы. Старшеклассников оставили на дистанционке до 22 ноября.
В Москве в числе мер по борьбе с коронавирусом запрет на проведение детских мероприятий и закрытие игровых комнат в торговых центрах.