Заслуженный учитель сказал об усталости детей от каникул. Отмена ноябрьских не пойдет во вред

У московских школьников не будет ноябрьских каникул. Заслуженный учитель РФ и директор школы №109 Евгений Ямбург заявил «360», что детям этот отдых не нужен. Они хотят учиться.

Ямбург напомнил, что вместо положенной недели в октябре учащихся отправили по домам на 14 дней. Сделано это было на фоне ситуации с пандемией коронавируса.

«Ничего, что уже две недели были каникулы? <…> Дети отгуляли, <…> устали от этих каникул. Им хочется в школу», — сказал директор столичной школы.

Он заметил, что некоторые родители, возможно, планировали куда-то уехать в ноябре. Они до сих пор могут отправиться с детьми в поездку — для этого нужно только написать заявление.

«На пять дней можем отпустить [ребенка] плюс выходные еще — как раз неделя получается», — заметил педагог.

Ямбург напомнил, что 6-11-е классы сейчас учатся удаленно. В школу на уроки ходят начальные и пятые классы. Старшеклассников оставили на дистанционке до 22 ноября.

В Москве в числе мер по борьбе с коронавирусом запрет на проведение детских мероприятий и закрытие игровых комнат в торговых центрах.