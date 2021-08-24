Заслуженный учитель России прокомментировал идею Собянина отменить маски для педагогов

Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург высказался по поводу заявления мэра Москвы об отмене обязательного ношения масок на уроках для педагогов. По его словам, эта идея выглядит очень логичной. Об этом написал Life.

«Я только что был на большом городском педсовете и могу с уверенностью сказать, что мы (учителя. — прим. ред.) все, почти 100%, привиты. И от нас никакой опасности не исходит», — сообщил Ямбург.

Он добавил, что находиться весь день в масках крайне не удобно. Тем более, что привитые врачи не несут никакой опасности для своих учеников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное ношение масок для учителей в школах. По его словам, в российской столице привились около 80% преподавателей.