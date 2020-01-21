Заслуженный учитель России поддержал идею с «педагогической тайной»

По мнению Ямбурга, наряду с врачебной, должна существовать и педагогическая тайна. Он напомнил, что сегодня у детей огромные проблемы со здоровьем. В одном классе может сидеть мальчик на коляске, у другого может быть имплантат в ухе, у третьего синдром дефицита внимания. Соответственно, от учителя требуется знание психологических и медицинских особенностей.

«Нужно создавать доброжелательную атмосферу в коллективе, потому что иногда учитель может и не подумать, и сорваться. Пугать наказаниями никого не нужно», — заметил специалист.