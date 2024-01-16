Общество 16 января 2024, 15:48 Заслуженный учитель РФ Ямбург выступил против гендерного разделения уроков труда

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Заслуженный учитель России Евгений Ямбург раскритиковал разделение учащихся по гендерному признаку на уроках труда. Занятия должны быть нацелены на разнообразие и творчество, отметил эксперт в беседе с ИА НСН.

По его мнению, во время работы со школьниками важно учитывать их способности, а не половую принадлежность.

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«И мальчики, и девочки, если захотят, могут заниматься домоводством. У нас существует центр дополнительного образования, где есть и кузница, и гончарное производство, и даже витражи», — пояснил педагог.

Он также добавил, что сейчас уроки технологии дополняют современными элементами, например работой с 3D-принтерами.