Заслуженный учитель оценил идею ввести в начальных классах новый предмет

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург обсудил с «ПолитЭкспертом» предложение вице-спикера Госдумы Ирины Яровой ввести в школьную программу новый предмет «Моя Россия», который будет посвящен изучению истории страны.

Ямбург высказался против инициативы парламентария.

«Не потому, что я против изучения детьми истории России, а потому что это очередная попытка расширительного отношения к содержанию школьного образования», — заметил собеседник издания.

Он объяснил, что при введении нового предмета в программу начальных классов придется пожертвовать какой-то другой дисциплиной. По мнению Ямбурга, это навредит образованию школьников.

«Мы что будем сокращать? Математику или русский, чтобы они неграмотно писали?» — задался вопросом специалист.