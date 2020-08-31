Заслуженный учитель оценил идею ввести книги о Гарри Поттере в школьную программу

Некоторые книги Джоан Роулинг о приключениях волшебника Гарри Поттера вполне можно включить в школьную программу. Главные условия — хороший перевод и учет интересов детей. Таким мнением с «360» поделилась заслуженный учитель России Евгения Абелюк.

«Книжка о Гарри Поттере в хорошем переводе… Не все тома, конечно, но многое вполне могло бы войти [в школьную программу]. Я думаю, что стоит учитывать интересы детей. <…> Я ничего такого плохого в этом не вижу», — заявила Абелюк.

Собеседница добавила, что полюбившаяся многим читателям сага о Гарри Поттере не так уж проста. Учитель может помочь разобраться в этих книгах. По мнению Абелюк, подобная литература может появляться в школьной программе, если она будет вариативной.

«Дело не в Гарри Поттере, дело в принципе — каким быть литературному образованию. Оно, наверное, должно быть более гибким», — подчеркнула педагог.

Ранее один из литературных сервисов провел опрос, по результатам которого более 42% россиян выступили за изучение книг о Гарри Поттере в школе. 24% респондентов выступили с идеей убрать из школьной программы «Войну и мир» Льва Толстого и «Тихий Дон» Михаила Шолохова.