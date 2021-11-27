Заслуженный учитель объяснил, чем опасно предложение Глюкозы о курилках в школах

Оборудование курилок в школах не лучшая идея, потому что это, наоборот, может спровоцировать у детей интерес к этой вредной привычке. Такое мнение в беседе с «360» выразила заслуженный учитель РФ, доцент ВШЭ Евгения Абелюк.

«Я наблюдала, что в последнее время, когда жестче стали относиться к курению старшеклассников, с этим (курением — прим. ред.) стало легче. Вообще, я против курилок в школах», — сказала она.

По ее мнению, комнаты для курения могут стать злачными местами для учеников, которые будут привлекать школьников. Так, по ее словам, можно только спровоцировать интерес к курению.

При этом Абелюк указала на то, что борьба с курением не должна быть унизительной для учащихся.

«Конечно, когда приводы в полицию мы наблюдаем из-за курения, это неправильно. Или когда гоняют учителей, которые выходят на улицу [курить]. Это унизительно и для школьников, и для взрослых», — пояснила педагог.

По ее мнению, бороться с курением стоит другими методами.

«Мне кажется, нужно делать все, чтобы как-то отохотить человека от курения. Конечно, в любом случае плохо, когда это силовые методы [борьбы с курением], но и делать курилки я бы не стала», — добавила собеседница «360».

В качестве примера Абелюк привела своих детей, у которых не возникло желания даже попробовать курить после того, как ее муж, работавший химиком, показал им опыты, наглядно продемонстрировавшие, какие вещества остаются в организме человека, когда он курит.

С предложением оборудовать курилки для учеников ранее выступила певица Глюкоза после того, как ее дочь выгнали из школы за курение. Это произошло уже во второй раз.