Заслуженный тренер России по биатлону скончался на 71-м году жизни

«Сергей Иванович родился в 1949 году в Ленинградской области. После учебы в Карельском педагогическом институте остался работать тренером в Петрозаводске. Одновременно был тренером и действующим спортсменом. Воспитал не один десяток мастеров спорта. … Всю трудовую жизнь Сергей Иванович проработал в паре с супругой, которая продолжает работать и по сей день», — пояснили в пресс-службе.

Среди учеников Богданова такие известные люди, как президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, чемпион мира Петр Милорадов, мастер спорта России международного класса Виталий Чернышов, чемпион Европы и мира по летнему биатлону Иван Богданов, победитель этапа кубка мира Олег Завьялов, чемпионы России Валентина Шкурбало и Алексей Кондратьев.