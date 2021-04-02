Заслуженный строитель рассказал, как построить бомбоубежище на заднем дворе

Важную роль при постройке бункера играет глубина. Бомбоубежище вполне возможно создать у себя на дачном участке, заявил NEWS.ru заслуженный строитель России, лауреат премии правительства РФ Азарий Лапидус.

Он добавил, что для строительства подобных объектов не требуется никаких дополнительных разрешений. Однако важно помнить, что под вашей территорией не должны проходить централизованные коммуникации, которые можно задеть при работе над бомбоубежищем. Лапидус отметил, что оно обязательно должно иметь бетонное основане, а также обладать высокой прочностью и находиться под землей.

«Бомбоубежище должно быть полностью заглубленным. Можно достичь безопасности нахождения за счет максимального углубления, чтобы грунт играл роль защиты», - заметил эксперт.