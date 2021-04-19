Заслуженный строитель объяснил, выгодно ли самому строить дачу

Заслуженный строитель России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Азарий Лапидус объяснил, выгодно ли самостоятельно возводить дачу, сообщил сайт NEWS.ru.

Он отметил, что строительство недвижимости с нуля может быть в три раза дороже, чем покупка готового объекта.

«В прошлом году во время пандемии один мой знакомый, очень известный человек в нашей стране, купил объект, на который, если бы он его строил, на 300% больше потратил бы денег. Вместе с землей это было бы в три раза дороже», — пояснил Лапидус

Как считает эксперт, приобретение дома является правильным решением лишь в том случае, если покупателя устраивает планировка. При этом техническое состояние здания не должно требовать больших вложений.

Общественный уполномоченный в Москве по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости Кирилл Кулаков предупредил россиян о том, что рост цен на жилье может привести к увеличению суммы налога на недвижимость уже в ближайшее время. Он предположил, что кадастровая стоимость вырастет на 15%, и тогда налог поднимется с шести тысяч до 6,9 тысячи рублей.