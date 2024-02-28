Общество 28 февраля 2024, 10:59 Заслуженный спасатель Щетинин рассказал, что темные пятна на льду говорят о его опасности

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Когда плюсовые температуры держатся довольно долгое время, выход на лед становится небезопасным, нужно обращать внимания на его толщину. Об этом радиостанции Sputnik рассказал заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.

Он объяснил, что признаками непрочного льда могут служить темные пятна. Они говорят о том, что корка уже тонкая и под ней вода.

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«Критичная толщина льда — 10-15 сантиметров. Но многое зависит еще и от его плотности. Весной лед становится рыхлым, на нем видны пятнышки воздуха, также он начинает потрескивать, отслаиваться», — подчеркнул эксперт.

Он добавил также, что нередко при чередовании оттепелей и заморозков во льду образуются полости, делая его ломким. Также опасны технологические сбросы воды. Сергей Щетинин призвал соблюдать осторожность и уже сейчас избегать выхода на лед.

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